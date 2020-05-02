ترامب: نأمل أن تظل وفيات كورونا أقل من 100 ألف

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل أن تظل حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في بلاده أقل من 100 ألف شخص، ليعدل على ما يبدو تقديراته بالزيادة، ربما بعشرات الآلاف.

وقال ترامب خلال إحدى الفعاليات في البيت الأبيض يوم الجمعة "نأمل أن يظل العدد لدينا أقل من 100 ألف شخص، وهو رقم مروع على الرغم من ذلك".

وأضاف "إنه أمر مروع. كان من الممكن وقفه. كان يجب أن يتم وقفه من المصدر. ولكن لم يتم ذلك".

ويوم الاثنين الماضي، قال ترامب إنه يعتقد أن ما يتراوح بين 65 ألف و700 ألف سيفقدوا حياتهم بسبب تفشي فيروس كورونا، وهو رقم معدل بالزيادة لتقديراته السابقة.