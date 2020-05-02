عضو «صحة النواب»: تخفيف ساعات الحظر جعل المواطن يشعر بأريحية تجاه أزمة كورونا

قالت الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه كان من المتوقع أن تزيد متوالية أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، مشيرة إلى أن ارتفاع الأعداد قد يكون نتيجة لزيادة اكتشاف المرض وليس زيادة تفشي المرض، بعد توسع وزارة الصحة في عمل المسحات والاختبارات الخاصة بكورونا.

وأضافت أثناء حوارها لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر «القناة الأولى المصرية»، صباح السبت، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من تخفيف ساعات الحظر قد تكون أعطت للمواطن شعور بالأريحية تجاه تعامله مع أزمة فيروس كورونا، مستطردة: «لا يوجد حل علاجي لكورونا، القصة كلها في ملعب الوقاية».

وأشارت إلى أن المستشفيات لن تستطيع تحمل كم كبير من المرضى، لافتة إلى أنه سيتم اللجوء إلى العزل المنزلي.

وتابعت أن الفترة المقبلة ستكون صعبة، ومن المتوقع أن ترتفع أعداد الإصابة بفيروس كورونا، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة وارتداء الكمامات، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، فضلًا عن منع التجمعات.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الجمعة، تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، و14 وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 5859 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 1875 حالة، من ضمنهم 1460 متعافيًا.

