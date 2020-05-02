صرح أشرف الداودي محافظ قنا، بأنه تم توريد 4553 طنا و833 كيلوجرام من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة، ليصبح إجمالي ما تم توريده حتى الآن 47636 طن و753 كيلوجرام من القمح.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 105 ألف فدان، بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 173 ألفا و590 طن موزعة على 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 150 ألف طن و8 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 23 ألف و590 طنا.

وأضاف الداودي أنه يتم استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب من خلال لجنه تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء" حيث بلغ سعر الأردب 700 جنيه لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و685 جنيها لدرجة النقاوة 23 قيراطا و670 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط، وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري، مؤكدا أنه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.