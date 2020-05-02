قالت وزيرة الصحة هالة زايد إن نسبة تتراوح بين 27 و30% من الوفيات بفيروس كورونا المستجد يفارقون الحياة قبل الإحالة لمستشفيات العزل، وأن 12 متوفيا يوم الأربعاء الماضي فارقوا الحياة عقب أخذ المسحة الخاصة بتحليل الفيروس مباشرة، قبل ظهور النتيجة.



وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر" أن 31% من المتوفين يفارقون الحياة خلال الأيام الأربعة الأولى في مستشفيات العزل.



وذكرت الوزيرة أن جميع المرضى الذين يصلون إلى مستشفيات الحميات والصدر تجرى لهم التحاليل اللازمة، وناشدت المواطنين سرعة الإبلاغ عن الأعراض.



وشددت الوزيرة على ارتفاع عدد التحاليل اليومية التي تجرى لحالات الاشتباه، مشيرة إلى أن الرقم الكبير من الحالات المسجل أمس الجمعة 358 هو نتيجة فحص ما يزيد على 6 آلاف مواطن.