قالت وزيرة الصحة هالة زايد، إن مصر حجزت بالفعل كمية من عقار رمديسيفير الأمريكي التجريبي الذي يعتقد أنه سيلعب دورا في مواجهة جائحة كورونا، واعتمدته الولايات المتحدة اليوم كعقار تجريبي رسميا بعد موافقة الرئيس دونالد ترامب.



وأضافت زايد في تصريحات لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر" أن مصر تقدمت لحجز الكمية منذ 6 أسابيع في إطار مشاركتها مع منظمة الصحة العالمية في التجارب السريرية الخاصة بهذا العقار الذي تنتجه شركة "جيلياد ساينسز" الأمريكية، وأن منظمة الصحة العالمية هي التي ستسدد قيمة تلك الكمية الأولى.



وسبق وأعلن ستيفن هان، رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكيةا أن وكالته أصدرت أمرا طارئا باستخدام عقار رمديسيفير ​​، وهو عقار تجريبي مضاد للفيروسات ، لعلاج المرضى في المستشفيات المصابون بفيروس كورونا.



وذكر هان في كلمة له من البيت الأبيض ، وإلى جواره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودانيال أوداي ، الرئيس التنفيذي لشركة جيلياد ساينسز ، التي تنتج عقار رمديسيفير: "كانت هذه كسرعة البرق فيما يتعلق بالموافقة على شيء ما".



وقال أوداي إن شركته ستتبرع بحوالي 1.5 مليون قارورة من العقار، أي ما يعادل علاج 100 ألف شخص تقريبًا ، "للتأكد من أننا سنوصلها إلى أخطر حالات الإصابة أولاً".



وجاء ترخيص الاستخدام النادر في حالات الطوارئ بعد أن أظهرت دراسة أولية عن عقار رمديسيفير على أكثر من 1000 مريض وقتًا أقل للتعافي.



وتتصدر الولايات المتحدة العالم في عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس الفتاك والتي بلغت أكثر من مليون حالة إصابة وأكثر من 64 ألف حالة وفاة.