وزيرة الصحة: المنظومة الصحية في مصر مرنة وتستوعب أعدادا كبيرة من مصابي كورونا

قالت وزيرة الصحة هالة زايد إن النظام الصحي المصري يتمتع بمرونة تمكنه من استيعاب أعداد كبيرة من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مراحلها المختلفة، في حين أن جميع دول العالم اتبعت منذ البداية أسلوب العزل المنزلي للحالات البسيطة التي لم تظهر عليها أعراض شديدة.



وأضافت في تصريحات لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر" أن إحالة المصابين الذين تتحسن حالتهم إلى مراكز ونزل الشباب مع استمرار عزلهم وعلاجهم تحت إشراف طبي كامل من وزارة الصحة، أدى إلى زيادة استيعاب المنظومة الصحية لحالات الإصابة، ومكنها من أداء أدوارها الأخرى من خلال المستشفيات والمراكز الصحية.



وكانت الوزيرة قد أعلنت في وقت سابق نجاح تجربة إحالة المتماثلين للشفاء لمراكز ونزل الشباب، علما بأن عدد المتعافين من كورونا حاليا يتجاوز 1640 حالة.