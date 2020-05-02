رابطة دوري السلة الأمريكي تؤجل قرعة اختيار اللاعبين

أعلنت رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة مساء الجمعة تأجيل حدثي اختيار اللاعبين ( درافت ودرافت كومباين)، واللذين كان مقررا إقامتهما في وقت لاحق من هذا الشهر في شيكاغو.

وأصبح تأجيل الحدثين هو ثاني إعلان هذا الموسم مما يشير إلى أن رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة ماتزال تأمل في استئناف الموسم، الذي توقف يوم 11 مارس بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

كانت الرابطة أعلنت يوم الاثنين الماضي أن بإمكان اللاعبين العودة إلى منشأت الفرق للتدريب وتلقي العلاج على أسس محدودة بداية من 8 مايو.

وتحدد عملية الاختيار من هي الفرق التي تمنح حق اختيار أفضل أربعة لاعبين من دوري الجامعات وبطولات أخرى. ويتم تحديد الفرق بناء على أرقامها، مما يعني أن الرابطة مازالت تدرس احتمالية استئناف الموسم.

وكان مقررا أن تقام حدث الاختيار (الدرافت) يوم 19 مايو الجاري، بينما الحدث الآخر ( الدرافت كومباين) الذي يقام على مدار عدة أيام ، حيث يخضع لاعبو الجامعات لاختبارات مع مسؤولي الفريق ويتم قياس مهاراتهم ، كان مقررا له خلال الفترة من 21 إلى 24 من الشهر الجاري,

ومن المقرر أيضا أن يقام "درافت" (حدث يتواجد به الـ30 فريقا حيث يختارون اللاعبين المؤهلين للعب في الدوري) يوم 25 يونيو ولكن يبدو أنه سيؤجل أيضا، نظرا للتأجيلات التي أعلن عنها أمس الجمعة.

ولم تلغ الرابطة رسميا أي مباراة حتى الآن، على الرغم من أن المرحلة الإقصائية كان مقررا إقامتها قبل اسبوعين.

وأفادت شبكة "إي.إس.بي.إن" الجمعة أيضا أن المفوض آدم سيلفر ومالكي الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين في مناقشات متواصلة من أجل إمكانية تأجيل بداية موسم 2020 / 2021، والذي دائما ما يبدأ في أكتوبر، ويستمر حتى ديسمبر.

وذكر التقرير أن الرابطة تدرس تأجيل بداية انطلاق الدوري، بغض النظر عن استئناف الموسم الحالي واستكماله.