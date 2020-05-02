فاجأ زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، العالم بظهوره علنًا لأول مرة منذ 20 يومًا في الوقت الذي تنتشر فيه شائعات حول إصابته بـ«مرض خطير».

وعرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد أول ظهور لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ويظهر فيه كيم جونغ أون، وهو يحضر مراسم اختتام بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونج يانج.

جدير بالذكر أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، لم يظهر أمام الجمهور منذ يوم 11 أبريل، حينما عقد اجتماعًا للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري بشأن السياسة الداخلية.

وانتشرت تقارير إعلامية حول إصابة كيم جونج أون بـ«مرض خطير» بعد تغيبه عن الدورة السنوية للمجلس الأعلى للشعب يوم 12 أبريل، خاصة بعد عدم حضوره، ولأول مرة منذ توليه زمام السلطة، المراسم الرسمية للاحتفال بعيد الميلاد الـ108 لمؤسس دولة جمهورية كوريا الديمقراطية الشمالية، كيم إل سونج.