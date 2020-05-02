الهند: مقتل جنديين في إطلاق نار من الجانب الباكستانى عبر حدود كشمير

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قتل جنديان هنديان، خلال حادث إطلاق نار من الجانب الباكستانى عبر الحدود في منطقة كشمير المتنازع عليها، طبقا لما ذكره مسؤولون هنود، اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش، الكولونيل راجيش كاليا، إن قوات باكستانية استهدفت مواقع هندية في منطقة أوري على طول خط المراقبة مساء أمس الجمعة.

وخط المراقبة وهو حدود فعلية يقسم كشمير إلى جزئين، أحدهما يخضع لسيطرة باكستان والآخر لسيطرة الهند، لكن تزعم الاثنتان بأحقيتهما في السيطرة عليه بشكل كامل.

وتابع كاليا، أن ثلاثة جنود أصيبوا في إطلاق نار "غير مبرر"، حيث توفي اثنان متأثرين بجراحهما اليوم السبت.

وأضاف أن الهجوم يمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 2003 بين الدولتين الجارتين، قائلا إن القوات الهندية ردت "بشكل مناسب".

وذكر الجيش الباكستاني أن جنديا باكستانيا واثنين من المدنيين قتلوا في إطلاق نار بنيران قوات هندية عبر حدود كشمير يوم الخميس الماضي.