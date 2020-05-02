المساعدات تحد من خطر الإفلاس وتشريد العمالة.. ورفض منح «قرض حسن» لعدم قدرة ميزانية الغرفة على التحمل

تحسم غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر خلال الايام القليلة المقبلة وقبل منتصف الشهر الجارى تقديم معونات لما يقرب من 3 آلاف شركة سياحة من أجل مساعداتها فى سداد رواتب العاملين ومواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا.

وشكلت غرفة شركات السياحة لجنة برئاسة باسل السيسى نائب رئيس الغرفة لبحث هذا الأمر على وجه السرعة على ان تتقدم بتصورها الشامل من أجل دعم الشركات خلال الفترة المقبلة ومساعدتها فى تجاوز تداعيات هذه الأزمة التى تمر لها البلاد والعالم أجمع.

ومن المقرر أن تطالب الغرفة الشركات من اعضاء الجمعية العمومية بإرسال برنت التأمينات والذى على أساسه ستقدم لها الأموال حيث ستتكفل الغرفة بسداد قيمة الراتب الاساسى للعاملين.

وكشفت مصادر سياحية أنه تم رفض مقترح منح شركات السياحة قرضا حسنا من ميزانية الغرفة بمبلغ 100 ألف جنيه لمدة عام او لحين عودة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية وعودة رحلات الحج والعمرة خاصة ان الميزانية الحالية لا تسمح بتلبية جميع طلبات الشركات. كما ان هذه الميزانية تم عرضها مؤخرا على الجمعية العمومية للغرفة التى أقرتها ووافقت على جميع بنودها.

وحذرت المصادر من تعرض عدد من شركات السياحة إلى الإفلاس فى ظل عدم توافر أى سيولة مالية لدى هذ الشركات للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها وأيضا العاملين بها خاصة الشركات التى تعمل فى نشاط السياحة الدينية «الحج والعمرة» والمتوقف حاليا ولم تستطع حتى الآن سداد مبالغ رحلات العمرة الملغاة التى حصلتها من المواطنين بعد قرار المملكة العربية السعودية بإيقاف رحلات العمرة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وطالبت المصادر بمساندة شركات السياحة حتى لا تتعرض للإفلاس وهو ما سيؤدى إلى أزمة أكبر تجاه العاملين لديها فى تلك الظروف العصيبة.. وطالبت المصادر بمنح المستثمرين من أصحاب شركات السياحة قرضا حسنا من البنوك الوطنية بنسبة فائدة قليلة مع منحهم تسهيلات فى السداد بهدف سداد الرواتب.. موضحة أن قرض مبادرة الدولة للرواتب هو نفسه قرض الإحلال والتجديد للمنشآت السياحية وبنسبة فائدة ٨٪ علما بأن الأخير يستخدم فى عمل تجارى ذات ربح بينما سداد الرواتب هو التزام ليس له ربح خاصة فى ظل توقف السياحة نظرا لتفشى جائحة كورونا.

كانت أزمة حقوق ومرتبات العاملين بالقطاع السياحى خلال فترة انتشار فيروس كورونا وما تبعه من كساد سياحى تام وإغلاق العديد من المنشآت السياحية والفندقية أبوابها بالكامل قد أثارت جدلا واسعا وتباينا فى الآراء فى الوسط السياحى.. ففى الوقت الذى تطالب فيه الغرف السياحية الخمس «شركات ــ فنادق ــ منشآت سياحية غوص ــ سلع سياحية» بتحمل الحكومة ممثلة فى صندوق إعانات الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة لهذه المرتبات خاصة أن القطاع السياحى يساهم فيه بنسبة 2 % من ميزانية الصندوق.. يطالب عدد من مستثمرى السياحة بتحمل الغرف السياحية لمسئوليتها تجاه أعضائها فى الأزمة الحالية التى ضربت بعنف القطاع السياحى بدلا من التسول من الدولة. مؤكدين أن الغرف السياحية لديها أموال طائلة وتستطيع مساندة الأعضاء فى الفترة الحالية التى تتجه فيه الدولة لمساندة قطاعات عديدة تضررت أيضا بشكل مباشر بعد تفشى فيروس كورونا عالميا ووقف حركة السياحة والسفر وفرض الإقامة الجبرية بالمنازل.