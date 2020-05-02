حنفي: الأهلي فاوض مصطفى محمد

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كشف هشام حنفي، نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، عن تفاوض القلعة الحمراء مع المهاجم مصطفى محمد عندما كان معارا من الزمالك إلى طنطا.

وقال حنفي في تصريحاته لقناة"اون تايم سبورتس": "مصطفى محمد كان ضمن اهتماماتنا وفي ذلك الوقت كنت ضمن اللجنة الفنية للنادي الأهلي مع علاء ميهوب، وأيضا كنت متعاقدا مع احدى القنوات التي تنقل مباريات الدرجة الثانية".

وأضاف: "حفظت اللاعبين في الدرجة الثانية، أكثر من 900 لاعب لكن من يستحق اللعب للأهلي هم 11 فقط".

وتابع: "مصطفى محمد كان معارا من الزمالك إلى طنطا، اعجبت به كثيرا، وطلبت من علاء ميهوب أن يشاهده وبالفعل حدث ذلك وأبلغ الإدارة به".

وواصل: "عندما تفاوضنا معه أبلغنا أنه زملكاوي واحترمنا رغبته، نفس الأمر بالنسبة لمحمد صادق لاعب الإسماعيلي، تفاوضنا معه وهو يلعب لنادي القناة كظهير أيسر لكن أبلغنا بأنه يحب أن يلعب للدراويش".

واستكمل: "تفاوضنا مع محمد عنتر عندما كان لاعبا للأسيوطي (بيراميدز حاليا) لكن المقابل المادي كان مبالغا فيه".

وأردف: "قطاع الناشئين بالأهلي مليء باللاعبين المميزين، لكن منافسة الأهلي على جميع البطولات جعلته في حاجة للاعب الجاهز".

واختتم: "هناك لاعبين من القطاع قادرين على تدعيم مركزي الظهير الأيمن وحارس المرمى".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية شهر إبريل الجاري.

يأتي ذلك بعد إعلان مجلس الوزراء المصري تمديد فرض الحظر الجزئي على حركة المواطنين للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.