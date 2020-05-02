نجم الجمباز البريطاني يلجأ لإسطبل خيول

يقول لاعب الجمباز البريطاني، دومينيك كانينجهام، إنه بدأ تدريجيا يفقد لياقته البدنية، بسبب عدم وجود أماكن للتدريب استعدادا لألعاب طوكيو، المقررة العام المقبل، بعد إغلاق صالات الألعاب الرياضية لاحتواء انتشار وباء كورونا.

وبسبب الجائحة، يتدرب كانينجهام في إسطبل خيول.

وقال لاعب الجمباز الحاصل على ذهبية، في دورة ألعاب الكومنولث 2018، اليوم الجمعة، إنه من "المستحيل" التدرب خارج صالة الألعاب الرياضية.

وتابع "تراجعت لياقتي، من الصعب ممارسة الجمباز خارج صالة الألعاب، إنه أمر مستحيل إلى حد كبير... معصمي وكاحلي يضعفان".

وأردف "بدأت أعاني ذهنيا ونفسيا بسبب تراجع اللياقة، لم أكن يوما في هذه الحالة السيئة.. أصبحت يدي ناعمة ووهنت عضلاتي وزادت الدهون".

وتأجلت ألعاب طوكيو 2020 إلى العام المقبل بسبب الوباء، ويأمل كانينجهام في إقامة الحدث الرياضي الكبير، في موعده الجديد.

وقال لاعب الجمباز، البالغ من العمر 24 عاما "أرغب في إقامة الأولمبياد.. من سن الخامسة وأنا أحلم بالمشاركة فيه، بدأت أكبر في السن.. عملت بكل قوة من أجل تحقيق هذا الحلم".

وحققت رياضة الجمباز البريطانية نتائج جيدة، في السنوات الأخيرة.

وحصل الفريق البريطاني على سبع ميداليات، في ألعاب ريو 2016، التي كانت أنجح دورة أولمبية له على الإطلاق.