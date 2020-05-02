وكيل تعليم أسوان يتابع امتحانات الصف الأول الثانوي

تابع السيد الفيومي، وكيل وزارة التعليم بأسوان، الامتحانات الإلكترونية (على التابلت) للفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي (العام) للعام الدراسي.

وأدى 5856 طالبُا وطالبة امتحانهم اليوم (من المنازل) في مادة (اللغة الأجنبية الأولى) وفق الجدول المعلن من قبل الوزارة.

ويأتي ذلك ضمن محافظات المرحلة الأولى التي تؤدى الامتحان من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا.

وأكد وكيل الوزارة، الذي ترأس غرفة العمليات المركزية بالمديرية، أن امتحان اليوم مر بسلام، ولم ترد سوى بعض المشكلات الفنية البسيطة التى تم حلها ومعالجتها على الفور.

وأشار إلى أن هناك غرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية ومدرسة لمتابعة دخول الطلاب على منصة الامتحانات والرد على أسئلة واستفسارات الطلاب وكذلك وحل المشكلات والمعوقات التى تواجههم.

وأضاف الفيومى أن المديرية أتاحت عدد من أرقام الهواتف، وكذلك خدمات (الواتس أب) للرد على الطلاب في حال ظهور أى مشكلة أو استفسار وهى ( 01149813489 - 01147462623 - 01149766618 - 01156585310 - 01060791111) بالإضافة إلى رقم أرضى هو (0972454073)، مشيرًا إلى أن الوزارة أتاحت تطبيق إلكترونى يسمح لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى تسجيل الحضور للاختبار و تقديم شكوى اثناء الاختبار.