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السودان: ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 36 حالة

د ب أ
نشر فى : السبت 2 مايو 2020 - 2:30 م | آخر تحديث : السبت 2 مايو 2020 - 2:30 م

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان، اليوم السبت، تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 36 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم، إن الوفيات سجلت في ولايتي الخرطوم والجزيرة.

وأشارت إلى تسجيل 91 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 533 حالة، لافتة إلى شفاء 7 مصابين ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين 46.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والإبلاغ الفوري عن حالات اشتباه.


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