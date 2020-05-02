روما يعلن موعد استئناف التدريبات

تبدأ الحياة الرياضية في ايطاليا في العودة بشكل تدريجي بعدما أعلن نادي روما على استئناف التدريبات في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتوقف النشاط الرياضي في عدد من أنحاء العالم، وتوقف الدوري الإيطالي منذ مارس الماضي، ويخضع اللاعبون للتدريبات بشكل فردي في منازلهم بسبب تلك الجائحة.

وأعلن الحساب الرسمي لفريق روما الإيطالي على تويتر: "نود أن نشكر منطقة لاتسيو لحساسيتها تجاه الرياضات الجماعية".

وأضاف: "في الأسبوع المقبل، سيخضع لاعبو روما للتقييمات الطبية وسيبدأون جلسات تدريب فردية، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للمسافة الآمنة، في مركز تريجوريا التدريبي".