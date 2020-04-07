نيويورك تواصل غلق المدارس بقية العام الدراسي

قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية آندرو كومو، الجمعة، إن جميع المدارس في الولاية ستظل مغلقة بقية العام الدراسي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وجاءت تصريحات آندرو كومو على الرغم من أن المعدل اليومي لدخول المستشفيات ومعدل الوفيات انخفضا إلى أدنى مستوى لهما منذ أكثر من شهر.

وصرح كومو بأنه لا يعتقد أن المدارس جاهزة لإعادة فتح أبوابها وأنه أمر المسؤولين بتقديم خطة للمحافظة على نظافة المدارس للحد من انتشار الأوبئة مع قرار حول ما إذا كان بإمكان الأطفال حضور الفصول الصيفية التي من المقرر أن تبدأ بحلول نهاية الشهر الجاري.

وفي ولاية نيوجيرزي المجاورة حيث يتلقى الطلاب التعليم عن بعد حتى 15 مايو على الأقل قال حاكم الولاية فيل ميرفي للصحفيين اليوم إنه سيقرر بحلول أوائل الأسبوع المقبل ما إذا كان سيسمح باستئناف الدراسة.

وأوضح كومو أن 289 شخصا توفوا بمرض "كوفيد-19" الخميس في مقابل 306 في اليوم السابق، وهي أقل حصيلة وفيات منذ 29 مارس، كما انخفض عدد متلقي العلاج في المستشفيات إلى أدنى مستوى خلال أكثر من شهر.

وأفاد كومو قائلا بأن "العدو يفر، الفيروس يتراجع".