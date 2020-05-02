طلاب الأول الثانوي يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

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تداول أسئلة اللغة الانجليزية وشوقي يحذر من الغش الالكتروني



أدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولي الكترونيا في المنزل.

وأكد مصدر بغرفة العمليات المركزية بالوزارة لـ"الشروق"، أن الامتحان يسير بشكل طبيعي ولم تتلق الغرفة أي شكاوي خاصة بالامتحان.

وشهدت إحدى صفحات الغش على موقع "فيسبوك"، تداول لأسئلة لإحدى نماذج امتحان اللغة الانجليزية عقب بدء الامتحان وبدأ الطلاب في النقاش حول الاجابات في التعليقات.

وقال مصدر بالوزارة إنه تم رصد هذه الصفحة وجاري التعامل معها.

كان طارق شوقي وزير التعليم قد حذر من الغش الإلكتروني لأن عقوبته دخول امتحان دور ثان.