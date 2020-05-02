شركات سياحة في ماليزيا تكافئ «مقاتلي الخطوط الأمامية» في مواجهة كورونا

قررت 20 شركة سياحة في جزيرة "لانكاوي" السياحية بماليزيا تقديم عروض سياحية جذابة للمحاربين على الخطوط الأمامية في مواجهة وباء كورونا المستجد، وذلك بعد انتهاء "أمر تقييد الحركة" الذي أصدرته البلاد للحد من انتشار الفيروس.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية الوطنية "برناما" عن رازمي رحمت، المتحدث باسم التحالف الذي شكلته هذه الشركات قوله اليوم السبت إن العروض ستكون متاحة للأطباء وأفراد أطقم التمريض ورجال الشرطة والجيش والإطفاء والعناصر الأخرى التي شاركت في مواجهة الوباء في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف رازمي: "إن مقاتلي الجبهة الأمامية الذين سيأتون إلى لانكاوي لقضاء عطلة، يمكنهم الاستمتاع بعروض خاصة أخرى، مثل الدخول مجانا إلى سكاي كاب لانكاوي (لركوب التلفريك ومشاهدة الطبيعة الخلابة) بمتنزه وايلدلايف، والقيام برحلة في أنحاء الجزر وقت غروب الشمس".

وأوضح رازمي، وهو أيضا مدير عام فندق "آديا" في لانكاوي أنه سيتم إطلاق حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتقديم معلومات بشأن هذه العروض.

وتضم لانكاوي أرخبيلا من 99 جزيرة، في شمال غرب ماليزيا، قُبالة ساحل تايلاند، وهي من أجمل جزر ماليزيا، والمقاصد السياحية العالمية الشهيرة، حيث يتوافد عليها السائحون من أنحاء العالم.