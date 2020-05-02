مقتل أربعة أشخاص إثر سقوط حافلة في نهر في زامبيا

قتل أربعة أشخاص بينهم سائق وأصيب 15 آخرون بينهم 6 إصاباتهم خطيرة، عندما سقطت حافلة في نهر في زامبيا اليوم السبت، طبقا لما ذكرته متحدثة باسم الشرطة.

وقال اسثر كاتونجو، ضابط العلاقات العامة بالشرطة إن الحافلة كانت في طريقها إلى لوساكا، عندما وقع الحادث في منطقة مانينجا شمال غرب العاصمة.

وقال كاتونجو، إن السائق كان يقود الحافلة بـ"سرعة عالية" ولم يتمكن من عبور منحنى، وفقد السيطرة على المركبة وخرج من الطريق وانقلب على الجانب الأيمن حيث غرق الجزء الأمامي، في نهر كابومبو.

وكانت الحافلة تقوم برحلتها في الساعة الرابعة صباحا(02:00 بتوقيت جرينتش) وهو موعد غير قانونى حيث تحظر سلطات زامبيا سير وسائل النقل العام قبل الساعة الخامسة صباحا.

وتابع كاتونجو أنه لم يتضح السبب الذي جعل الحافلة على الطريق في ذلك الوقت.