المتحف المصري الكبير يستقبل 42 قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية

استقبل المتحف المصرى الكبير 42 قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية، وذلك بعد استخراجها من الحفرة الخاصة بها بالقرب من هرم الملك خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية، حيث خضعت لأعمال الترميم بالمعمل الأثري الموجود بالموقع.

وذكر بيان الوزارة، أن العملية النقل تأتي في إطار المشروع المصري الياباني المشترك بين وزارة السياحة والآثار وجامعة هيجاشي اليابانية لاستخراج وترميم وإعادة تركيب مركب الملك خوفو الثانية بدعم من هيئة التعاون الدولي الياباني.

وقال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة، إن عدد القطع التي استقبلها المتحف منذ منذ بدء استخراج أول قطعة خشبية من المركب عام 2014، وحتى الآن بلغ 1006 قطع.

وأوضح أنه بعد الانتهاء من أعمال استخراج ونقل كل القطع سيتم تجميعها لإعادة تركيب المركب وعرضها بجانب مركب خوفو الأولى بعد نقلها من مكان عرضها الحالي بالمنطقة الأثرية إلى المتحف داخل مبنى خاص بها داخل المتحف، لافتا إلى بدء أعمال إنشاء هذا المبنى.

ومن جهته، أوضح الدكتور عيسي زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم بالمتحف المصري الكبير والمشرف على ترميم مركب خوفو الثانية، أن فريق العمل بمشروع المركب نجح حتى الآن في استخراج ما يقرب من 1272 قطعة خشبية من المركب بالإضافة إلى العثور على سكين مصنوع من الزران وكذلك عمود جد مصنوع من النحاس.

وأشار إلى الانتهاء من ترميم 1200 قطع وتم عمل تقرير حالة لكل قطعة وتصويرها باستخدام تقنية التصوير ثلاثي الأبعاد والليزر سكان والتوثيق بالرسم اليدوي والفوتوغرافي.

ومن جهته، قال دكتور ساكوجي يوشيمورا رئيس جامعة هيجاشى نيبون الدولية اليابانية ورئيس بعثة مركب خوفو الثانية، أنه يتم الآن وضع التصور النهائي لأعمال المرحلة الثانية من تجميع المركب بالتعاون مع خبراء يابانيين ومصريين، وأن فريق العمل انتهى من توثيق تجميع القطع التي تم رفعها، الأمر الذي من شأنه يساعد في عملية التجميع.