الفلبين تفرج عن نحو 10 آلاف نزيل للحد من انتشار كورونا بالسجون

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ذكر أحد قضاة المحكمة العليا الفلبينية، اليوم السبت، أنه جرى الإفراج عن نحو 10 آلاف سجين في البلاد في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا في السجون المكتظة بالبلاد.

وأفاد القاضي ماريو فيكتور ليونن بأن ما مجموعه 9731 سجينا أفرج عنهم بين 15 مارس و29 أبريل من السجون عبر البلاد.

وقال: "المحكمة على دراية للغاية بالوضع الخانق في سجوننا.. ولقد اتخذنا بعض التدابير للإفراج عن بعض الأشخاص لتخفيف الاختناق في سجوننا".

وأضاف: "نواصل القيام بما في وسعنا لتخفيف الاكتظاظ في السجون".

وقالت الحكومة إن سجينين توفيا جراء كوفيد-19 بينما أظهرت الاختبارات إصابة أكثر من 350 سجينا بفيروس كورونا.

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك أشارت إلى أن الحكومة الفلبينية بقيادة الرئيس رودريجو دوتيرتي لم تعلن بشكل كامل عن أعداد الوفيات ذات الصلة بالفيروس في السجون.

وقال فيل روبرتسون، نائب مدير قسم آسيا بهيومان رايتس ووتش، "الوفيات غير المعلنة للسجناء تظهر الحاجة الملحة لحكومة دوتيرتي بأن تتسم بالشفافية بشأن انتشار كوفيد-19 داخل السجون المكتظة في البلاد".

وأضاف: "يجب على الحكومة أن تكون جادة بشأن الوضع المريع في سجونها وأن تعلن بصورة دقيقة عن الوفيات والمرضى في السجون".

وأكدت وزارة الصحة الفلبينية تسعة آلاف حالة إصابة بكورونا و603 حالات وفاة.