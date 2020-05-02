صرح باسم مرسي لاعب الزمالك السابق والإنتاج الحربي الحالي أن الزمالك لم يكن يريد تسجيله ضمن قائمة الفريق المكونه من 30 لاعبا مطلع الموسم الحالي.

وقال باسم في تصريحات تليفزيونية لقناة «أون تايم سبورت»: "انتقلت لنادي الإنتاج الحربي على سبيل الإعارة بمبلغ 500 ألف جنيه في السنة واختلفوا على بند الخاص بمشاركتي أمام الزمالك ولم يتم حسم هذا الأمر حتى تم غلق باب القيد وانتقلت إلى الإنتاج مجانًا".

وأضاف: "لست مغرورا ولكن هناك تصريحات أدليت بها لم أقصد منها أني مغرور".

وأكد: "لم أقم بإشارة خائطة لجماهير الزمالك خلال مباراة كابس يونايتد ولكن فعلت هذه الإشارة لبعض الجماهير التي تهاجمني وتوجهت للكاميرا وفعلت هذه الإشارة ولم أذهب للجماهير، جماهير الزمالك لم تفعل شيئا لتضايقني دائما تستقبلني بشكل جيد وتتمنى عودتي مرة أخرى للفريق لأنهم يعلمون أنني لم أبخل مع الزمالك".

وعن مشواره مع الزمالك قال باسم مرسي «لم أفشل مع الزمالك، قضيت 3 سنوات وكنت هداف الفريق، سجلت 50 هدفًا وهذا رقم ليس بالهين، لكن عامي الأخير كان سيئا بسبب تعرضي للإصابة بقطع في الرباط الداخلي ثلاث مرات، وخضت 10 مباريات فقط وأحرزت فيها ثلاثة أهداف».

وأضاف: «خضت تجربة احتراف في اليونان وأعترف أنها كانت فاشلة لأنني لم أستمر مع الفريق بسبب التجنيد، وعدت هذا العام وأؤدي جيدا مع الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار بعد سنة ونصف من الغياب، ولا زال لدي أمل كبير في العودة لمنتخب مصر لأن عمري 28 عاما وسأعود أفضل من الماضي، حلمي العودة للمنتخب ثم الزمالك».

وتابع: «تفاجأت بقرار النادي بالاستغناء عني بعدما سجلت 50 هدفا، كنت أعمل على المنافسة على صدارة الهدافين التاريخيين للزمالك، لكني تعرضت للإصابة، وهناك من خرج معارا لبلد عربي دون أن يسجل أي هدف وتم قيده في القائمة بعد انتهاء إعارته بشهرين، أظن أنني كنت الأولى بقيدي في القائمة، رغم العام السيء الأخير الذي قضيته».

وأكمل: «دفعت 120 ألف جنيه في السنة لأحد المدربين لرفع مستواي البدني خلال فترة نيبوشا، والمدرب كان يشيد بي لكن الظروف لم تساعدني، وكنت أنتظر المساندة، علاقتي جيدة جدا مع مرتضى منصور رئيس الزمالك وأحترمه للغاية، لكن هناك من فضل رحيلي عن النادي وتقبلت ذلك».