مقتل رجل شرطة أمريكي في سقوط مروحية بولاية تكساس

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تحطمت مروحية تابعة للشرطة بولاية تكساس الأمريكية، ما أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة على متنها، حسب مسؤولين اليوم السبت.

وقال رئيس شرطة مدينة هيوستن، آرت اسيفيدو للصحفيين، إنه تم نقل اثنين من رجال الشرطة، اللذين تم انتشالهما من بين حطام المروحية، إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأعلنت مدينة هيوستن في موقع "تويتر" أن أحد ضباطها لقي حتفه متأثرا بإصابته.

ونقل عن عمدة المدينة، سيلفيستر تورنر قوله "إنه صباح حزين".

ولم يتضح بعد سبب الحادث، الذي وقع شمال المدينة.

وكانت الشرطة الأمريكية في مدينة هيوستون، بولاية تكساس، قد أعلنت في وقت سابق عن سقوط مروحية تابعة لها فوق مجمع سكني.

وتوجهت فرق إنقاذ إلى موقع الحادث شمالي مدينة هيوستون.