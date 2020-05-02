«ميتسوبيشى» تترقب توقيع «النقل» لبدء تنفيذ مشروعات بتكلفة 800 مليون دولار

تترقب شركة ميتسوبيشى اليابانية التعاقد مع الهيئة القومية للانفاق بشأن تنفيذ مشروعات الكهرومكانيكا للخط الرابع للمترو بتكلفة مبدئية 800 مليون دولار، تبعا لتصريحات مسئول بشركة ميتسوبيشى اليابانية.

قال المصدر لـ«مال وأعمال الشروق» إن الشركة اليابانية فازت بتنفيذ مشروعات الكهرومكانيكا بالتحالف مع شركة اوراسكوم وتترقب توقيع التعاقد مع هيئة الانفاق قريبا.

وتسببت تداعيات جائحة كورونا فى تأجيل التوقيع بين الشركة اليابانية والجانب المصرى.

وأضاف أن الشركة اليابانية تترقب أيضا طرح هيئة الأنفاق مناقصة توريد 23 قطار مترو جديدة بهدف المنافسة على المناقصة.

يربط الخط الرابع للمترو بين محطتى الملك الصالح ومدينة 6 أكتوبر.

توقع المسئول طرح المناقصة فى غضون شهرين بهدف توريد القطارات الجديدة بغرض تشغليها بالخط الرابع للمترو.

وذكر أن الشركة اليابانية وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة الأنفاق بشأن تطوير 23 قطار تعمل على الخط الأول للمترو.

وتوقع توقيع التعاقد مع هيئة الأنفاق خلال العام الجارى بشأن تطوير القطارات التابعة للخط الأول للمترو ضمن خطة تحديث الخط بشكل كامل.

ولفت إلى أن شركته تحالفت مع كاف الإسبانية بشأن تدبير تمويل تطوير 23 قطارا التابعة للخط الأول للمترو.

وتمكنت شركة ميتسوبيشى اليابانية من توريد 4 قطارات جديدة وتم تشغيلها بالخط الثانى للمترو.