احتجاز صاحب مصنع باكستاني لطباعة آيات قرآنية على كرات قدم

ألقت السلطات الباكستانية، القبض على صاحب مصنع بناء على اتهامات بالتجديف بعدما طبع آيات من القرآن واسم النبي محمد على كرات قدم.

وقع الحادث الذي أثار احتجاجات وأعمال شغب في إقليم البنجاب بوسط البلاد، في سيالكوت وهي مدينة زودت كأس العالم لعام 2018 بكرات القدم وهي معروفة أيضا بتصدير السلع الرياضية.

وقال كبير المحققين أصغر علي، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" اليوم السبت: "المتهم محتجز لدينا وطلبنا من المجلس الحكومي لعلماء الدين تقييم القضية".

وجرى تنظيم مظاهرات عنيفة أمس الجمعة بقيادة جماعات إسلامية في انتهاك لقيود الإغلاق الخاصة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وقال كبير المحقيين أصغر علي إن المظاهرات توقفت بعد اعتقال الرجل.

يُذكر أن التجديف هو مسألة حساسة في باكستان وهؤلاء الذين يُتهمون بها يصبحون أهدافا لجماعات إسلامية. وفي بعض الحالات يتم إطلاق الرصاص عليهم أو حرقهم أحياء أو ضربهم بالهراوات حتى الموت.

ونظم الإسلاميون المتشددون تظاهرات حاشدة ضد تبرئة ساحة امرأة مسيحية تدعى آسيا بيبي في عام 2018 كان صدر بحقها حكم بالإعدام في 2010 بناء على مزاعم بالتجديف.

وجذبت القضية انتباه العالم وأدت إلى مقتل حاكم البنجاب آنذاك سلمان تاسيير في عام 2011 الذي كان قد سعى إلى إصلاح قوانين التجديف.