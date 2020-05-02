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نابولي يحدد موعد عودته للتدريبات

الشروق
نشر فى : السبت 2 مايو 2020 - 12:23 ص | آخر تحديث : السبت 2 مايو 2020 - 12:23 ص

يسعى نابولي لاستئناف تدريباته من يوم الإثنين المقبل، وذلك استعدادًا لعودة مباريات الدوري الإيطالي.

وأكد فينشنزو دي لوكا، رئيس منطقة كامبانيا، أنه يؤيد خطط نابولي بشأن العودة إلى التدريبات يوم الإثنين المقبل.

وتعد منطقة كامبانيا المنتمي إليها مدينة نابولي، من أقل المناطق تعرضًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث مات فيها 354 حالة بسببه.

وقال دي لوكا في تصريحات صحفية: "لقد تحدثت مع رئيس نابولي حول استئناف تدريبات الفريق".

وأضاف: "اقتراحه يبدو معقولًا للغاية بالنسبة لي، وأنا مؤيد له في ظل هذه الظروف".

ويتضمن اقتراح نابولي ثلاثة ملاعب تدريب، تضمن مسافة التباعد الاجتماعي بين اللاعبين، والاستحمام الفردي، واختبارين في الأسبوع لكل موظف نشط.


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