بارما وبولونيا يعلنان عودة اللاعبين للتدريبات استعدادا لاستكمال الدوري الإيطالي  

أعلن بارما الإيطالي، عن عود لاعبيه للتدريبات الفردية في مرافق النادي ابتداءً من 4 مايو المقبل، تنفيذًا لقرار الحكومة الإيطالية بتخفيف حدة الحظر الكلي في البلاد.

ونشر النادي بيانًا رسميًا يعلن فيه عن عودة اللاعبين للتدرب بشكل فردي في مرافق النادي، بشكل طوعي ابتداءً من الاثنين المقبل.

وجاء نص البيان على النحو التالي: " اعتبارًا من الأسبوع المقبل، سيكون رياضيو الفريق الأول قادرين على الاستفادة، بشكل طوعي من فرصة استخدام المركز الرياضي للفريق للتدريب بشكل فردي".

وأضاف البيان: " ستخضع عملية التدريب داخل المركز الرياضي للبروتوكول الصحي وتنظيم الاستخدام بالتعاون مع أطباء النادي".

من جانبه أعلن نادي بولونيا أيضا في بيان رسمي عن عودة اللاعبين للتدريبات الفردية ابتداءً من الثلاثاء 5 مايو المقبل، تنفيذا لقرار الحكومة الايطالية.