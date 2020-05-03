﻿﻿ستيرلينج: حاولت أن أقلد رونالدينيو ولكني فشلت

صرح الإنجليزي رحيم ستيرلنج نجم مانشستر سيتي أنه كان يحاول تقليد الأسطورة البرازيلية رونالدينيو عندما كان صغيرا ولكنه فشل في ذلك.

وقال ستيرلنج في تصريحات لإذاعة «بي بي سي 5 لايف» البريطانية أنه عندما كان عمره ما بين الـ18 و19 عاما كان دائما في حالة ذهول بسبب اللاعبين العظماء.

وأضاف:" عندما كنت صغيرا كنت أحاول تقليد رونالدينيو، لقد شاهدت كل المقاطع الخاصة بمسيرته عبر اليوتيوب".

وواصل:" حاولت أن أقلده عندما كنت أذهب إلى الحديقة ولكنني لم أنجح في ذلك، لقد حاولت بأفضل ما لديّ، ولكن ما يفعله كان مميزا".

وتطرق ستيرلنج للحديث عن أول مقابله له مع سيتفان جيرارد أسطورة ليفربول حيث قال :"ستيفن أول شخص شعرت برهبة شديدة عندما قابلته، لم أستطع أن أصدق أنني أقف أمامه".

وأتم:" إنهم لاعبون رائعون، وقاموا بأشياء رائعة».