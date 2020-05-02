جنوب أفريقيا تسعى لإنشاء ناقل جوي جديد بدلا من الخطوط الجوية الرسمية

تسعى جنوب أفريقيا، لإنشاء شركة طيران وطنية جديدة بدلا من الناقل الجوي الوطني الحالي التي صارت فعليا متعثرة ماليا إلى حد الإفلاس وعلى شفا تصفيتها من جانب فريق مفوض بإدارة الشركة.

وقالت وزارة المشاريع الحكومية، في بيان أمس الجمعة، إن بديلا مثاليا لشركة الخطوط الجوية الجنوب أفريقية سوف يحظى بمالكين من كل من القطاع الحكومي والخاص، للحفاظ على الصلات التجارية للبلاد وتحقيق ربح.

وتحظى الخطة بدعم من القوة العاملة التي تقترب من الخمسة آلاف في الخطوط الجوية الجنوب أفريقية، حسبما قالت الوزارة، بدون الإشارة إلى فريق إنقاذ يدير الشركة منذ ديسمبر.