* ليس مقبولًا أن يلجأ أطفالنا لمشاهدة قنوات بلهجات خليجية وشامية.. والإعلام المصرى مطالب بتوفير البديل

* «الرعب» جزء من شخصيتى.. ولن أضحى بتجربتى فى الراديو من أجل التلفزيون

* أنا رجل «بتاع حواديت».. وتصدرى لمبيعات معرض الكتاب لا يعنى أننى أصبحت أديبًا

* جمهورى لا يخذلنى ولا يتوقف عن دعمى.. وهدفى أن أكون صوتًا للشباب المهمش فى الإذاعة



رغم ارتباط اسم المذيع أحمد يونس بتقديم قصص الرعب سواء فى الراديو أو الكتب، إلا أنه اختار أن يدخل السباق الرمضانى هذا العام ببرنامج للأطفال يحمل اسم «حلو بس» بمشاركة الدمية «زتون»، يعرض يوميا على شاشة dmc، ويخاطب فيه الأطفال من عمر 6 إلى 12 سنة، وهى شريحة مختلفة عن جمهور الشباب الذى يدعمه فى برامج الراديو، ورغم ذلك استطاعت حلقاته أن تتصدر تريند تويتر بشكل يومى.

فى هذا الحوار، يتحدث أحمد يونس لـ«الشروق»، عن اتجاهه لبرامج الأطفال، وإلى أى مدى يمكن أن يضحى بنجاحه فى الراديو من أجل الاستمرار فيها، كما يتحدث عن تجربته فى الكتابة ولماذا لا يعتبر نفسه أديبا رغم تصدره لمبيعات معرض الكتاب.

يقول أحمد يونس: منذ عام 2008، كانت لى عدة تجارب فى مجال الأطفال، بدأت بـ«شغل عيال» على نجوم إف إم، الذى استمر لمدة عامين، قدمت بعدها برنامجا تلفزيونيا على قناة مودرن، بعنوان «توى بوكس»، وعندما انتقلت إلى الراديو 9090 استمر اهتمامى بالأطفال، ولكن هذه المرة قررت الاستعانة بشخصية تخاطب الأطفال وتتفاعل معهم، فتواصلت مع محرك العرائس وائل عوض الذى قدم شخصية «فلفل» فى «عالم سمسم»، وأشياء أخرى شهيرة، وطلبت منه أن نقدم حلقة معا، ومع نجاح التجربة، فكرت فى صناعة شخصية «زتون»، من أول التصميم وحتى تسجيل حقوقها الملكية، وأطلقنا فقرة «يونس وزتون» منذ عامين، التى تخاطب الأطفال طوال فترة الدراسة، والحمد لله كان التأثير الذى حققته هذه الفقرة، سببا فى أن يتواصل معى الكاتب أحمد فايق، مدير البرامج فى شركة سينرجى، لننقل فكرة الحملات والعمل التطوعى التى أقدمها من الراديو إلى التلفزيون، فجاءت فكرة برنامج «أتوبيس السعادة»، الذى يستهدف تقديم العمل التطوعى بطريقة تسعد الناس، وليس بطرق مأساوية، وكانت شخصية «زتون» فقرة ضمن فورمات البرنامج، ولأن فكرة تقديم برنامج يخاطب الأطفال بمواصفات «حلو بس» كانت حلما بالنسبة لى، اقترحت على «سينرجى» أن أقدم برنامج أطفال فى رمضان يجمعنى بشخصية «زتون» بعد النجاح الذى حققته فى «أتوبيس السعادة»، فتمت الموافقة على الفور، وأسندت مهمة رئاسة تحرير البرنامج إلى الكاتب محمد فتحى، الذى ترجم الفكرة إلى واقع، وصنع الفورمات الخاص بـ«حلو بس» الذى يذاع خلال رمضان، إلى جانب برنامجى الإذاعى «عمارة الحاج رمضان».

< هل كان الاهتمام بتقديم محتوى للأطفال فى رمضان لأنه منتج قادر على المنافسة أم فقط لأنه ضرورة؟

ــ الحقيقة أن تقديم محتوى للأطفال ضرورة، فأنا لدى أبناء، وأرى أنه من غير المقبول أن يكون مصدرهم الوحيد القنوات الناطقة بلهجات خليجية أو شامية، وثقافات أخرى مختلفة ليست مصرية، بعد أن كانت برامجنا فى هذا المجال رائدة لسنوات طويلة.

وبشكل عام، برامج الأطفال تكون قادرة على المنافسة والجذب، عندما يتم تقديمها بالشكل الصحيح، وتوفر لها ميزانيات كبيرة مثل التى ترصد للمسلسلات والأفلام وبرامج المسابقات، والطفل يستحق أن ترصد له ميزانيات ضخمة، لأنه أهم طرف فى المعادلة، خاصة فى ظل وجود مغريات كثيرة أمامه ليست مصرية سواء على شاشة التلفزيون، أو عبر الانترنت، وبالتالى الإعلام المصرى مطالب بتوفير بديل قادر على المنافسة، وحتى إذا كانت برامج الأطفال مكلفة ولا تحقق ربحا، فوجودها مهم حتى لا يضطر أطفالنا لمشاهدة قنوات غير مصرية ويتأثروا بثقافات أخرى، ربما لا تناسبهم.

< ولكن هل الطفل يمكن أن يذهب لبرنامج أطفال على قناة عامة أم يحتاج إلى قناته الخاصة؟

ــ الطفل عادة يتعلق ويبحث عن قنواته التى تقدم خريطة كاملة له، ولابد من أن يكون هناك مشروع قناة للأطفال مصرية عاجلا وليس آجلا، ونتمنى أن تكون المحاولات والتجارب الحالية هى البذرة التى تبنى عليها هذه القناة.

ولا أنكر أن مشاهدة الطفل لبرنامج على قناة عامة، يعتمد بنسبة كبيرة على وعى الأسرة، فنحن فى «حلو بس» نراهن على الأب والأم، فى مساعدة أبنائهم للوصول إلى البرنامج، وتشجيعهم على متابعته، والحمد لله أن البرنامج يتصدر تريند تويتر فى مصر بشكل يومى، وفكرة أن يظهر برنامج أطفال مدته 10 دقائق فى التريند هذا يعنى أنه قادر على المنافسة، رغم أن الزخم عادة فى رمضان يذهب للمسلسلات وبرامج المقالب والهارد توك.

وبالمناسبة عندما قررت تقديم برنامج «حلو بس»، كانت كل التعليقات من المقربين، تشكك فى أنه سيجد فرصة مناسبة وسط زخم المسلسلات، وكان ردى على الجميع، بأننا نسعى لتقديم منتج محترم، والنجاح والتأثير من عند الله، والحقيقة أن القناة تعرضه فى الثانية والنصف ظهرا، وهو وقت مناسب جدا للأطفال.

< إلى أى مدى كان الرهان على فئة الأطفال مجازفة خاصة أن جمهورك من الشباب؟

ــ منذ بدأت عمل فى الراديو، استهدفت شريحة الشباب الصغير، اخترت أن أتكلم مع هذه الفئة المهمشة التى لا يسمع أحد صوتها، فحدث نوع من الألفة معهم، بعضهم يعتبرنى والده وبعضهم يعتبرنى أخيه الأكبر، وكانت كلمة السر فى كسب ثقة هذه الفئة العمرية أننى اسمعهم، وأناقش موضوعات تشغلهم، والحمد لله، نجحت فى أن أكون صوت لهم.

وهذا الجمهور، هو أكبر رزق لى منذ دخلت مهنة الإعلام وحتى الآن، فهو يؤمن بى ويثق فى كل ما أقدمه، لذلك لا يتوقف عن دعمى، حتى عندما قدمت برنامج للأطفال لم يخذلنى، ويقف فى ظهرى، لذلك ولائى دائما لهذا الجمهور، وعندما أنتقل من تجربة لأخرى أحرص على الرجع إليه والحديث معه ولا أتردد فى الأخذ برأيه.

< لكن ألا يتعارض تقديم قصص رعب فى الراديو مع برامج الأطفال التى اتجهت إليها؟

ــ لا يعرف الكثيرون أننى تحمست لتقديم برنامج للأطفال، لأننى عندنا أذهب لحفلات توقيع كتبى بمعرض الكتاب، أجد أطفالا بدءا من 6 سنوات بين الجمهور، ويحفظون أعمالى، فكان قرارى أن أذهب إلى هذه الفئة بتجربة تناسبهم، فوجود أطفال بين جمهورى دفعنى لإعادة حساباتى فى جرعة الرعب التى أقدمها على الراديو، وبدأت بالفعل فى إلغاء ورفض كثير من القصص، بعدما اكتشفت أن قطاعا مرعبا من الأطفال يستمعون للقصص التى أقدمها فى الراديو، فما كنت أقوله من 5 سنوات لم أعد أقوله الآن، وهذا عرضنى لانتقادات من نوعية «جرعة التخويف والمؤثرات الصوتية أصبحت أقل»، لكنى تعمدت ذلك لوجود أطفال بين المستمعين.

وجود أطفال بين المستمعين، دفعنى أيضا لأن أنوه قبل القصة، مضطرا لتوضيح أن كل ما سيستمعون اليه خيال علمى، وتأليف، رغم أنه ليس من المفروض أن أقول ذلك، ولكن هناك مسئولية أخلاقية تجاه هؤلاء الأطفال، طالما أننى أعرف أنهم يستمعون إلى.

< إلى أى مدى يمكن أن تتراجع عن تقديم حكايات الرعب لصالح الاستمرار فى تقديم برامج الأطفال؟

ــ برامج الأطفال لا يمكن أن تأخذنى من قصص الرعب، لأنها جزء من شخصيتى فى الراديو، وبالتالى لو حصل تعارض، بين أى شىء وما أقدمه فى الراديو، بدون مواربة سأختار الراديو، كما أن الرعب أصبح من أساسيات اسمى، رغم أن الجميع كان يقول لى فى البداية: «يعنى ايه رعب فى الراديو، يعنى ايه تخوف الناس فى الراديو»، لكن حاليا أصبح التجربة لها جمهور كبير جدا الحمد لله.

ورغم أن التلفزيون تجربة جميلة بالنسبة لى، لكنى سأظل مذيع راديو، ولن أغير مهنتى حتى لو «السما انطبقت على الأرض»، فأنا روحى فى الراديو، وإخلاصى الكامل له، حتى أننى فى الحياة أعرف نفسى بمذيع راديو.

< ولماذا لا تصنف نفسك كاتبا رغم المبيعات الكبيرة التى تحققها سنويا فى معرض الكتاب؟

ــ أنا أحب الكتابة، ولكنى لا أصنف نفسى كاتب، فأنا كما أشرت سابقا مهنتى هى مذيع راديو، وفكرة طرح كتب فى معرض الكتاب، جاءت نتيجة مباشرة لنجاح قصص الرعب التى أقدمها فى الراديو، فأنا أكتب نحو 40 % منها، وأعيد صياغة القصص التى أتلقاها من الآخرين.

وتابع ضاحكا: فى كل مرة تتصدر كتبى قوائم الأكثر مبيعا فى معرض الكتاب، أتعرض للهجوم، ويقال أن الأدب فى انهيار، لكن الحقيقة أننى لا أصنف نفسى أديبا، فليس معنى تصدر كتبى لمبيعات المعرض على مدى 4 سنوات متتالية، أننى أصبحت أديبا وروائيا، فأنا رجل «بتاع حواديت»، أكتب حكايات لمن يحب هذا النوع من الكتابة، وأحرص على أن تكون خالية من أى شىء خادش للحياء، أو يمس الأخلاق بشكل عام، أو يحمل أى إساءة للبلد ورموزها.

والحقيقة أننى سعيد بما أقدمه، كما أن المبيعات ربما تكون مؤشرا على النجاح، لكنها أبدا ليست الفيصل فى استمرارى بالكتابة، خاصة أننى لا أستهدف من ورائها تحقيق الربح، فالمهم بالنسبة لى دائما، أن هناك جمهور يحب ما يقدمه أحمد يونس.