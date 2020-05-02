غياب تشوي ريونج هاي في أول ظهور علني للزعيم الكوري

رافقت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي ، كيم جونغ أون ، خلال أول ظهور علني له منذ ثلاثة أسابيع ، ولكن لم يٌشاهد هناك الشخص الثاني في الدولة، تشوي ريونغ هاي رئيس المكتب السياسي.

وبحسب وكالة رينهاب الكورية الجنوبية فإن تشوي أيضا النائب الأول لرئيس لجنة شؤون الدولة. وفي العام الماضي أصبح أول رئيس جديد لها منذ 20 عاما، ليحل محل كيم يونغ نام المسن لذا فهو الشخص الذي يمثل البلاد في المحافل الدولية.

وحضر كيم جونغ أون حفل افتتاح مصنع للأسمدة في مدينة سون تشون في مقاطعة بيونغان نامدو بالقرب من بيونغ يانغ اليوم 1 مايو. وهذا هو أول ظهور علني له بعد غياب 20 يوما.

ووفقا لتلفزيون CTAC، رافق الزعيم أخته كيم يو جيونغ، ورئيس الوزراء كيم جاي ريونغ والعديد من المسؤولين رفيعي المستوى الآخرين. ولم يكن بينهم رئيس الدولة الرسمي ، تشوي ريونغ هاي.

وكان أستاذ جامعة كوريا الجنوبية كونمينغ أندريه لانكوف قد أخبر " نوفوستي" سابقا أن المرشحين الأكثر ترجيحا للسلطة في كوريا الديمقراطية في حالة وفاة كيم جونغ أون هم كيم يونغ جونغ وتشوي ريونغ هاي.

ولم يظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون علنا ​​منذ 12 أبريل. بعد أن ذكرت صحيفة ديلى إن كيه الكورية الجنوبية أن كيم جونغ أون يمر بفترة نقاهة.