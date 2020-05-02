أتلتيكو مدريد يدرس التقدم بعرض جديد لضم كافاني

ذكرت تقارير إخبارية اليوم السبت أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم بصدد التقدم بعرض لضم إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لمدة عامين، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد كافاني مع باريس سان جيرمان بنهاية يونيو المقبل، وتشير التوقعات بشكل كبير إلى رحيله عن الفريق، بعد أن قضى سبعة مواسم في باريس.

وكان أتلتيكو مدريد، الذي يدربه المدير الفني دييجو سيميوني، قد اقترب من ضم الأوروجوياني الدولي كافاني في يناير الماضي، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق مع سان جيرمان.

وأشار موقع "فوتبول إسبانيا" اليوم السبت إلى أن أتلتيكو مدريد لا يزال على رأس المرشحين لضم اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، وذلك استعدادا لموسم 2020 / 2021 .

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بموقعها على الإنترنت اليوم أن أتلتيكو مستعد للتقدم بعرض لضم كافاني لمدة عامين، على أن يحصل اللاعب على راتب سنوي يبلغ ستة ملايين يورو.