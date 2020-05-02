وزارة الطاقة الروسية: موسكو رفعت قليلا إنتاجها من النفط في أبريل

زادت روسيا قليلا من إنتاج نفطها الخام والمكثفات في شهر أبريل قبل إجراء أكبر تخفيضات على الإطلاق في الإنتاج بموجب اتفاق أوبك بلس الجديد.

وضخت الشركات الروسية 45ر46 مليون طن من النفط الشهر الماضي، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس نقلاً عن بيانات أولية لشهر أبريل من الإدارة المركزية لمجمع الطاقة ( سي دي يو – تي إي كيه) التابع لوزارة الطاقة.

وانتجت روسيا 298ر11مليون برميل في اليوم في شهر مارس الماضي، حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة بلومبرج.

وهذا يعني أن روسيا، مثل السعودية، اتخذت خيار ضخ مزيد من النفط الخام الشهر الماضي بعد انهيار الاتفاق السابق بين منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وحلفائها (اوبك بلس )، ولكن الزيادة في الناتج كانت أقل كثيرا.

وتزامن تحرك السعودية لرفع الإنتاج على نحو غير مسبوق إلى 12 مليون برميل يوميا في أوائل أبريل مع عمليات الإغلاق على الصعيد الوطني وسط تفشي الفيروس التاجي وزيادة وفرة النفط العالمية.

وفي الشهر الماضي، اتفق تحالف اوبك بلس، مدفوعا من السعودية التي تقود التحالف، على تخفيضات مشتركة في الانتاج بمقدار 7ر9 مليون برميل في اليوم في شهر مايو الحالي.