دي بروين: البقاء في السيتي؟ عامان من الغياب الأوروبي مدة طويلة

تحدث كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مستقبله مع الفريق السماوي، في ظل الأزمة التي تواجه النادي بمنعه من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين.

وقال دي بروين في تصريحات لصحيفة «HLN» البلجيكية عند الحديث عن مستقبله: " "عامان بدون المشاركة في البطولات الأوروبية ستكون مدة طويلة".

وعن ما إذا كان يرغب في الانتقال لريال مدريد أو برشلونة من أجل الفوز بدوري الأبطال أضاف دي بروين: "أخبرنا النادي أنه سيقدم استئناف ضد هذا القرار، الذي يمنعنا من المشاركة الأوروبية، وأنه متأكدة بنسبة 100٪ من صحة موقفه لهذا السبب أنا في انتظار رؤية ما سيحدث".

لا يزال لدى لاعب خط الوسط عقد لمدة ثلاث سنوات مع السيتي، لكن منع المشاركة في البطولات الأوروبية قد يدفع اللاعبين للرحيل.

وعن عودة البريميرليج تابع دي بروين: " هل هذا واقعي؟! أشعر أننا قد نكون قادرين على التدريب مرة أخرى في غضون أسبوعين، عندما يعود الدوري لن يكون هذا استئنافا بل سأشعر أن هذا موسم جديد".