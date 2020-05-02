السعودية: إعادة صلاة الجماعة لن يتم إلا بعد التأكد من حماية الناس من كورونا

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، اليوم السبت، أن رفع الإيقاف عن صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، لن يتم إلا بعد التأكد من توافر الضمانات الكافية لحماية الناس وسلامتهم من فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء السعودية"واس": "إن المحافظة على حياة الناس وسلامتهم أولوية مطلقة حثنا عليها الإسلام الحنيف".

وأوضحت الوزارة "أن إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد مؤقتًا على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا العالمي (كوفيد-19)، جاء حرصًا على حياة الناس وسلامتهم من أي ضرر أو أذى قد يتعرضون له جراء الاختلاط".

ونقلت"واس" عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ قوله: "نحن حريصون كل الحرص على رفع الإيقاف المؤقت عن صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، ونرجو أن يكون ذلك قريبًا بعد زوال حدة انتشار الوباء".

وأضاف: "أن هذا الأمر يخضع تمامًا لتوجيهات الملك، ولرأي هيئة كبار العلماء، ولتقييم الجهات الصحية ذات الاختصاص، فيما يتعلق بالتأكد من توفر الاشتراطات الكاملة والإجراءات الاحترازية التامة لضمان سلامة البشر".

وكانت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، قد رددت أخبارًا غير دقيقة عن قرب رفع الإيقاف المؤقت عن صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، دون أن تستند إلى معلومات صحيحة من مصدرها الرسمي.

وأهابت وزارة الشؤون الإسلامية بالجميع ضرورة تحري الدقة عند نشر الأخبار، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في هذا الفترة، التي تستوجب تضافر جهود الجميع والتزامهم لتجاوز الأزمة.

وكانت هيئة كبار العلماء في السعودية، قررت في 17 مارس الماضي، إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.