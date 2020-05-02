الإنتاج الحربي: لم نحسم موقفنا من استكمال الدوري

أكد خالد مهدي، مدير الكرة بالانتاج الحربي، أنه عقد جلسة مع كبار اللاعبين في فريق الكرة لحسم موقف تخفيض عقودهم طبقا لمقترح رئيس النادي أشرف عامر.

وقال خالد مهدي في تصريحات تلفزيونية لقناة"اون تايم سبورت": "عقدنا جلسة مع كبار اللاعبين واتفقنا على تخفيض عقودهم بنسبة تصل 30%".

وأضاف: "وتم تقسيم المبلغ على دفعتين ويوم الإثنين الماضي حصلوا على جزء من مستحقاتهم بالفعل، وفي حالة استكمال المسابقة سنعود لأصل عقود اللاعبين بشكل طبيعي".

وأكمل: "لا تفرق كثيرا معنا أن نستكمل الدوري بشكل طبيعي ام لا، ولكن الأهم هو أن تمر الأزمة بسلام وان الجميع يكون مطمأن وقرار العودة يطبق، وهناك جلسة مع رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب".

وأتم: "عامر عامر، حارس الفريق، ما يحدث حوله حاليا ما هو إلا قرار وكلاء لاعبين ولكن لم يحدث أي شئ رسمي بيننا وبين النادي الأهلي".