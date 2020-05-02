زلزال بحري يهز جزيرة كريت اليونانية

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هز زلزال بحري جزيرة كريت اليونانية الواقعة بالبحر المتوسط بعد ظهر اليوم السبت.

وقال معهد الدراسات الجيوديناميكية في أثينا، إن القياسات الأولية أثبتت أن قوة الزلزال بلغت 9ر5 درجة.

وأضاف المعهد أن مركز الزلزال كان على بعد 55 كيلومترا جنوبي كريت وهي أكبر جزيرة يونانية.

وقالت قناة "إي آر تي" التلفزيونية اليونانية إنه لم يتم تسجيل أى أضرار أو ضحايا عقب الزلزال.

وأضافت القناة أن عمق الزلزال بلغ 15 كيلومترا تحت سطح البحر، لكن السكان في جميع أرجاء الجزيرة شعروا به.

وقال إفتيميوس ليكاس أستاذ الجيولوجيا ورئيس الهيئة اليونانية للحماية من الزلازل: "لا يسبب هذا الزلزال قلقا لنا لأنه يقع على عمق كبير وبعيد عن موقع الجزيرة".