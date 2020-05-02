«إلكتروستار» تستهدف تصنيع 400 ألف ثلاجة وديب فريز وسخان خلال العام الحالى

تستهدف مجموعة الكتروستار تصنيع 400 ألف ثلاجة وديب فريزر وسخان خلال العام الجارى بهدف توفير أحتياجات السوق المحلية ــ حسب الرئيس التنفيذى للمجموعة المهندس محمد عبدالكريم.

وتراهن المجموعة حسب تصريحات عبدالكريم لـ «مال وأعمال الشروق» على جودة منتجاتها التى يتم طرحها فى السوق المحلية وكذلك السعر المنافس.

وتصنع الشركة الثلاجات بجميع أحجامها والديب فريزرات التجارية والمنزلية والسخانات الكهربائية والغاز بجودة إيطالية تضاهى نظيرها من المنتجات العالمية.

وتعتمد الشركة على أكثر من 70 % من الخامات المحلية ذات الجودة العالية فى عمليات تصنيع الأجهزة الكهربائية. وهو ما ساهم بتجاوز المجموعة لأزمة توقف اسيتراد الخامات والمكونات من الخارج سواء من أوروبا أو الصين.

وتتعاقد المجموعة مع حوالى 500 مورد محلى يساهم بتوفير مكونات تصنيع الأجهزة الكهربائية التى تصنعها المجموعة.

كما كان من المخطط تصدير 20% من حجم إنتاجها إلى الدول العربية والأفريقية خلال العام الجارى على سبيل المثال العراق ولبنان والأردن.

وتستهدف المجموعة فتح أسواق تصديرية جديدة بدول أوغندا وإثيوبيا واليمن خلال العام الجارى بهدف تعزيز حجم المبيعات.

ونجحت المجموعة فى تحقيق نمو 50 % بحجم مبيعاتها المحلية خلال الربع الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى على الرغم من التأثيرات السلبية لأزمة مرض كوورنا التى أدت إلى تراجع حركة الإنتاج بمعظم المصانع المحلية.

حول تدابير المجموعة لمواجه مرض كورونا أكد الرئيس التنفيذى أن المجموعة منحت العمال أسبوعين أجازة مدفوعة الأجر خلال شهرى مارس وابريل بهدف طمأنة وحماية العمال.

كما قامت المجموعة بتوفير المطهرات والكمامات وأجهزة التعقيم وعمل فواصل بين للعاملين بهدف تجنب انتشار فيروس كورونا.

علاوة على قياس درجات الحرارة لجميع العاملين قبل دخولهم إلى خطوط الإنتاج بهدف التأكد من سلامتهم.

كما يتم تطهير المصنع مرتين يوميا ضمن إجراءات زيادة معدلات الأمان بداخل مصانع الشركة.

تدير مجموعة إلكتروستار 4 مصانع لتصنيع الثلاجات والديب فريزر والسخانات ويعمل بها حوالى ألفى عامل بخلاف آلاف العمال فى المصانع المغذية لدى الموردين.

«الصناعة المحلية هى اساس الاقتصاد الوطنى واهم عوامل نمو الناتج المحلي وتقوم الدولة حاليا بتقديم حزمة من الإجراءات التى تساهم بشكل كبير فى تنمية وتطوير الصناعة والاقتصاد» ــ تبعا لعبدالكريم.