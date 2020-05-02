توزيع آلاف الكمامات مجانا في العاصمة تونس تمهيدا لرفع الحجر الصحي

قالت رئيسة بلدية تونس العاصمة، إن عمليات توزيع للآلاف من الكمامات، تبدأ اليوم السبت؛ تمهيدا لرفع الحجر الصحي المقرر بعد غد الاثنين في الأسواق العتيقة الشهيرة باستقطابها للسياح.

وبعد أسابيع من الإغلاق وتوقف أنشطة الحرفيين في الصناعات التقليدية تشرع الأسواق والمحلات المنتشرة داخل المدينة العتيقة، التي يرجع تشييدها إلى القرن السابع ميلادي، في استعادة حركيتها تدريجيا.

وقالت رئيسة البلدية سعاد عبد الرحيم، إنه سيجري توزيع 10 آلاف كمامة مجانا في الأرجاء المحيطة بالمدينة، وفي السوق المركزية بالتعاون مع منظمات من المجتمع المدني من بينها الهلال الأحمر التونسي.

وأضافت عبد الرحيم، في تصريحها لوسائل الإعلام: "سنعود إلى الحياة الطبيعية ولكن يجب أن نتحلى بسلوكيات جديدة".

وسمحت السلطات للحرفيين في عدد من الاختصاصات باستئناف أنشطتهم بدءا من بعد غد وفق إجراءات صحية محددة من بينها الزامية ارتداء الكمامات ومنع الاكتظاظ واعتماد النظافة والتعقيم ومسافات الأمان.

وتستحوذ تونس العاصمة والولايات الثلاثة المتاخمة لها على العدد الأكبر من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بواقع 455 إصابة حتى يوم أمس الجمعة، من بين حوالي ألف إصابة في أنحاء البلاد.

وقالت الحكومة إنها ستعتمد حجرا صحيا موجها بداية من بعد غد مع استعادة بعض الأنشطة الاقتصادية تدريجيا.

وستشمل العودة مجالات حيوية وحساسة إلى جانب القطاعات المهددة اقتصاديا، مثل الصحة والتغذية والأعمال الحرة وأعمال الحرفيين والمهن الصغرى والخدمات مع خطط موجهة لاستئناف التعليم في فترة لاحقة.