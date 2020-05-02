الأمانة النفسية: انفصال بين السوشيال ميديا والشارع فى التعامل مع كورونا.. والبعض لا يضعون الفيروس فى حسبانهم

«الرعاية الصحية» تطلق خدمات الاستشارات الطبية عن بعد للمنتفعين ببورسعيد مجانًا

تخصيص خطين لاستقبال استشارات المرضى فى 12 تخصصًا لمدة 9 ساعات يوميًا

قال الدكتور وجدى أمين مدير عام الأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان إن الوزارة وضعت العزل المنزلى لمصابى فيروس كورونا المستجد يأتى ضمن خطط مستقبلية للوزارة، لكن لم تحدد الموعد الزمنى لتطبيق هذه الخطط.

وأضاف أمين، فى تصريحات لـ«الشروق» أمس، أن الوزارة لديها خطط لجميع المراحل التى من الممكن أن يمر بها الفيروس فى مصر، لافتا إلى أن مصابى كورونا حتى الآن يتم حجزهم بمستشفيات الصدر والحميات ومستشفيات العزل.

وقالت الدكتورة منى عبدالمقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إنه فى ظل القلق الذى يعيشه المواطنون من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، من الطبيعى أن يحدث لديهم انتباه اختيارى، بمتابعة عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا التى تعلنها وزارة الصحة والسكان يوميا.

وأضافت، فى حوار لها بثته وزارة الصحة والسكان، أن هناك انفصال بين السوشيال ميديا والحقيقة فى الشارع المصرى، ففى ظل موجات القلق على مواقع التواصل نجد الشارع مليئا بالأشخاص الذين لا يضعون فيروس كورونا فى حسبانهم، وبدون أخذ أى وسائل حماية لهم.

ولفتت إلى ضرورة التوازن بين الشارع والسوشيال ميديا، بتقليل القلق وتوصيل المعلومات إلى رجل الشارع دون تخويفه، وتوضيح أن هناك فيروسا لابد من الاحتياط منه، ولابد من استخدام وسائل الحماية الوقائية.

وأوضحت أن الأمانة العامة للصحة النفسية كان لدينا خط ساخن يعمل خلال فترة العمل الرسمية فقط، لكن بعد ظهور الأزمة تم تفعيله لمدة 24 ساعة طوال الأسبوع، ويعمل عليه أطباء وأخصائيون نفسيون، للرد على الشكاوى فوريا.

وأكدت عبدالمقصود أن الأطباء النفسيين لا يستطيعوا الوجود بأنفسهم داخل مستشفيات العزل، لعدة أسباب أهمها التكدس، مشددة فى الوقت ذاته على ضرورة تقديم الدعم النفسى، لمقدمى الخدمة الصحية من أطباء وتمريض وجميع العاملين بمستشفيات العزل، والخط الساخن الخاص بهم، وللمصاب نفسه لأن تعرضه للإصابة تجعله فى حاجة للدعم النفسى، وللمواطنين والرد على استفساراتهم طوال اليوم.

ولفتت إلى أن الأطفال فى مرحلة المراهقة يجب معاملتهم بطريقة بها احترام، حتى نستطيع التأثير عليهم وتقديم النصح لهم عن فيروس كورونا، ومنع العادات التى تعرضهم للإصابة، وبالنسبة للأطفال الصغار، يتم عمل روتين يومى وأنشطة، لتقليل الملل لديهم من العزل فى المنزل، وإبعادهم عن الأجهزة الإلكترونية بقدر الإمكان.

وشددت الأمينة العامة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان على ضرورة التنظيف المستمر للمنزل والتعقيم بدون المبالغة فيها، حتى لا يشعر أهل المنزل بالقلق، قائلة: «إحنا محتاجين الخوف اللى يحمينا، مش الخوف اللى يوترنا ويؤذينا».

وأطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل، خدمة تقديم الاستشارات الطبية عن بُعد للمرة الأولى، للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل، والمسجلين بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، فى إطار الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية التى تتخذها الهيئة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه يتم تقديم الاستشارات الطبية للمنتفعين عن بُعد، من خلال الاتصال على أرقام (٠٦٦٣٢٥٧٩٩٩ & ٠٦٦٣٢٥٧٤٤٤)، والمتاحة يوميا من الساعة 8 صباحا إلى 5 مساء، حيث يسجل القائمين على الخدمة بيانات المنتفع وتاريخه المرضى والأعراض الحالية التى يعانى منها على النماذج المخصصة لذلك، لتحويلها إلى الطبيب المتخصص، ومن ثَم إبلاغ المريض بالإجابة عليها؛ بهدف تخفيف أعداد المرضى المترددين على الوحدات والمراكز الصحية التابعة لفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وضمان عدم وجود كثافات عالية ومنع التكدس أو التزاحم بها.

وقال أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، إن الاستشارات الطبية للمنتفعين يجيب عليها نخبة من أطباء بورسعيد فى مختلف التخصصات الطبية (باطنة، جراحة، صدر، أنف وأذن، مسالك بولية، عظام، نساء، أطفال، رمد، جلدية).

ويقدم الطبيب المختص الاستشارات الطبية للمنتفعين مجانا، وإرشادهم فى الحالات التى لا تستدعى تشخيصا خاصا، إضافة إلى إمكانية إرسال فنى معمل لسحب عينات من المريض داخل منزله، لإجراء التحاليل الطبية اللازمة له عند الضرورة، التى تساعد الطبيب على التشخيص السليم للحالة الصحية للمريض وإقرار العلاج اللازم له كما يمكن للطبيب أن يطلب التواصل تليفونيا مع المريض إذا استدعى الأمر ذلك.

وأكد حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على استخدام جميع السبل المتاحة لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد عن بُعد، حرصا على سلامتهم وأمانا لهم، وللتقليل من خطر تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن العلاج والتشخيص عن بُعد هو أحد المحاور الرئيسية التى يتجه إليها العالم حاليا فى تقديم الخدمات الصحية، خاصة فى ظل انتشار بعض الأوبئة.

كانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اتخذت العديد من الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومنها تفعيل خدمة الحجز للكشف فى الوحدات والمراكز الصحية التابعة لفرع الهيئة ببورسعيد عبر الاتصال بالخط الساخن 15344، بهدف التيسير على المواطنين فى الحجز وضمان عدم وجود كثافات عالية فى الوحدات والمراكز الصحية التابعة لها، وكذلك إطلاق خدمة التقييم الإلكترونى للحالة الصحية للمريض من داخل منزله للكشف عن فيروس كورونا المستجد عن طريق ملء استمارة عبر الرابط «http://shorturl.at/gDKNP»، والتى يتم الرد عليها من خلال غرفة الفرز الإلكترونى بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والتى تقوم بالتواصل أيضا مع المشتبه فى إصابتهم بالفيروس حتى الاطمئنان عليهم أو إجراء اللازم لهم.