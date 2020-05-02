تقرير: الشرطة العسكرية الروسية تمنع رتلا أمريكيا من دخول القامشلي السورية

منعت الشرطة العسكرية الروسية دورية تابعة لقوات الجيش الأمريكي ترافقها سيارات من نوع "بيك آب"، تابعة لقوات سورية الديمقراطية (قسد)، من الدخول إلى مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء اليوم السبت.

وأفادت الوكالة بأن مدرعات الشرطة العسكرية الروسية قطعت طريق (القامشلي– القحطانية – الرميلان) عند قرية التنورية (10 كيلومترات شرقي مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة) للمرة الأولى، حيث منعت دورية تابعة للقوات الأمريكية من الدخول إلى مدينة القامشلي عبر مدخلها الشرقي لعدة ساعات.

وتابعت أن أكثر من 8 مدرعات روسية وأثناء عودتها من دورية معتادة في بلدة القحطانية الواقعة تحت سيطرة "قسد"، اعترضت رتل الدورية الأمريكية ومنعته من الدخول إلى القامشلي لعدة ساعات، وذلك رداً منها على اعتراض مدرعات أمريكية للمدرعات الروسية في بلدة القحطانية.