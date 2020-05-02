50 ألفا من مواطني الاتحاد الأوروبي لا يزالون عالقين بالخارج بسبب كورونا

لا يزال هناك نحو 50 ألف من مواطني الاتحاد الأوروبي عالقين في الخارج بسبب أزمة كورونا.

جاء ذلك في حديث لجوزيب بوريل، مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، لصحيفة "دي فيلت" الألمانية الصادرة اليوم السبت.

وأوضح بوريل، أن عدد العالقين كان يبلغ بالأساس نحو 600 ألف شخص، مشيرا إلى أن عدد العائدين تجاوز 550 ألفا حتى الآن، أي ما يعادل نحو 90%.

يذكر أن البيانات الصادرة عن الحكومة الألمانية تفيد بأن عدد الألمان الذين أعادتهم برلين إلى وطنهم بلغ نحو 240 ألف شخص.

وأشاد بوريل بما أسماه "التعاون القنصلي الفريد من نوعه بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء"، قائلا إنه سيتم مواصلة العمل من أجل المساعدة في إعادة الـ10% المتبقين.

وهناك مواطنون تابعون للاتحاد الأوروبي عالقون في المملكة المغربية التي أغلقت مجالها الجوي.

من جهته، قال وزير الخارجية البلجيكي فيليب جوفان، اليوم، إن طائرة أقلعت من المغرب وعلى متنها 264 بلجيكيا، مشيرا إلى أن من المنتظر تسيير رحلة ثانية، فيما سيتم تسيير ثلاث رحلات أخرى بعد غد الاثنين.

وأوضح الوزير أن الرحلات ستقلع من مطار الدار البيضاء لأن المطارات الأخرى مغلقة، مضيفا أن السفارة البلجيكية في الرباط تلقت 4500 طلب عودة بينها 3400 طلب لمواطنين بلجيكيين.

كانت ألمانيا اختتمت عمليات إعادة مواطنيها العالقين في الخارج بسبب قيود كورونا في الرابع والعشرين من الشهر الماضي.