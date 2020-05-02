المقاصة: سنلتزم بقرار الدولة فيما يخص استكمال الدوري

كشف بكري سليم، عضو مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، حقيقة استقالة محمد عبد السلام، رئيس النادي، من منصبه.

وقال بكري سليم في تصريحات تلفزيونية لقناة"اون تايم سبورت": "هو من طلب الاستقالة ولكن من شركة المقاصة نفسها وليس من نادي مصر المقاصة لأنه منتخب بالتأكيد، وكان يريد فقط التفرغ للنادي وشركة المقاصة سبورت".

وأضاف: "عندما نشأت اللجنة الخماسية كان يجب الاجتماع لأندية الدوري جميعا قبل أزمة فيروس كورونا، واقتربت مدة انتهاء عمل اللجنة ولم نجتمع حتى الٱن، كان لا بد أن يأخذ قرارات حاسمة ولكن لم يحدث ذلك".

وأكمل: "كان لا بد أن تقام رابطة دوري المحترفين ولكنها للأسف انتهت بشكل غير صحيح، وكان سيترأسها سمير زاهر".

وعن موقف مصر المقاصة من استكمال الدوري من عدمه .. أجاب: "وراء قرارات الدولة الحاسمة سواء بالاستمرار أو عدمه حتى وإن كان على حساب النادي، لكن لا بد أن يكون هناك خطة من وزير الشباب والرياضة مع اتحاد الكرة لعودة واستئناف المسابقات".

وأتم: "مع إنهاء الموسم ولكن يجب أن يتوفر وقت كافي للعودة بالشكل الصحيح".