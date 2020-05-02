طنطا: نرفض استكمال الدوري

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كشف فايز عريبي، رئيس مجلس إدارة نادي طنطا، موقف ناديه من استكمال الموسم الحالي للدوري الممتاز في ظل أزمة فيروس كورونا التي تسببت في توقف النشاط الرياضي في مصر.

وأوضح رئيس نادي طنطت أن ناديه يرفض استكمال مسابقة الدوري خلال هذا الموسم (2019 - 2020).

وقال عريبي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس 1»: «نتضامن مع 13 ناديًا يرفضون استكمال الموسم، ونبدأ موسم جديد في وقت مناسب».

وأضاف: «هذا ما يضمن صحة اللاعبين، ورغم رفضنا استكمال الموسم إلا أننا نثق في قرار الدولة حول حسمهم لهذا الملف».

وأتم: «فريق مثل أسوان يحتاج لرحلة سفر بالطائرة، وبعدها يخوض المباراة ثم يعود، وهذه القصة ستكون مستحيل تنفيذها دون دراسة الأمر بشكل جيد».