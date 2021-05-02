الصحة الإماراتية: تسجيل 1847 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية 1847 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى أن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 523,795 حالة.

وأوضحت الوزارة -في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الأحد- أنه تم تسجيل 1791 حالة شفاء جديدة لمصابين، ليكون مجموع حالات الشفاء 504,251 حالة.

وأشارت إلى وفاة حالتي إصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 1,593 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم إجراء 205,625 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والمخالطين لهم وعزلهم.