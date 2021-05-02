سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي مانشستر يونايتد، في بيان رسمي تأجيل مباراته أمام ليفربول، لأجل غير مسمي.

واقتحم قبل موعد انطلاق المباراة، المئات من مشجعي مانشستر يونايتد أرضية ملعب أولد ترافورد قبل مباراتهم ضد ليفربول احتجاجًا على أصحاب النادي الأمريكيين "عائلة جليزر".

وقال يونايتد في بيان رسمي..

بعد مناقشة بين الشرطة والدوري الإنجليزي ومجلس يونايتد، تم تأجيل مباراتنا ضد ليفربول لاعتبارات تتعلق بالسلامة والأمن حول الاحتجاج اليوم.

ستجرى المناقشات الآن مع الدوري الإنجليزي، لتحديد تاريخ للمباراة.

نأسف لتعطيل الفريق والإجراءات التي تعرض المشجعين الآخرين والموظفين والشرطة للخطر. نشكر الشرطة على دعمهم وسنساعدهم في أي تحقيقات لاحقة.