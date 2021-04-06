دورتموند واثق في استمرار هالاند في الموسم المقبل

يتوقع سيباستيان كيل مسؤول نادي بوروسيا دورتموند الألماني استمرار الهداف النرويجي إيرلينج هالاند مع الفريق في الموسم المقبل رغم كونه "المهاجم الأكثر شهرة في العالم".

وأكد دورتموند أنه لن يسمح برحيل هالاند لكن وكيل أعماله الشهير مينو رايولا قال في مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية أن هالاند قد يكون في طريقه للرحيل عن دورتموند رغم ارتباطه بعقد مع الفريق الألماني حتى 2024 بجانب عدم وجود شرط جزاء في عقده لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال رايولا "إذا جاء ناد مثل ريال مدريد أو برشلونة، أندية كبيرة ذات تاريخ عريق، سيكون من الصعب الرفض" ، مضيفا "كل الأندية الكبيرة تسعى لضمه" و"علينا أن نرى إذا كان الأمر سيظل قائما حتى أول سبتمبر".

لكن كيل قال لمحطة "سبورت1" اليوم الأحد "أتوقع أن يلعب إيرلينج في دورتموند الموسم المقبل".

وأضاف "هو لاعب مخلص تماما، أراه كل يوم ويمكنني القول أنه متجانس تماما مع النادي".

وتابع "نعرف مينو رايولا بشكل جيد جدا، لهذا فإن تصريحاته لا تفاجئنا، لسنا ساذجين وندرك أننا نتحدث عن المهاجم الأكثر شهرة في العالم وأن التكهنات لن تنتهي".