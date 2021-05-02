سولسكاير: مباراة مانشستر يونايتد وليفربول الأكثر تاريخية على الإطلاق

وصف أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، مواجهة ليفربول بأنها المباراة الأكثر تاريخية على الإطلاق وتعهد بتحقيق الفوز على الريدز لمواصلة مطاردة السيتي على قمة البريميرليج.

يحل ليفربول ضيفًا على مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في مباراة ليس لها تأثير كبير على جدول ترتيب البريميرليج حيث يتواجد اليونايتد في وصافة الدوري بفارق 13 نقطة عن السيتي بينما يحتل الريدز المركز السادس ويأمل في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال الموسم المقبل.

وتحدث سولسكاير لتلفزيون مانشستر يونايتد عن مواجهة ليفربول، قائلًا:" إنها نهاية إسبوع كبيرة ومهمة للغاية في عالم كرة القدم، وربما تكون المباراة الأكثر تاريخية على الإطلاق".

وأضاف:" في كل مرة نواجه فيها ليفربول نقاتل من أجل الفوز، ليس هناك شك أن لاعبي مانشستر يونايتد جاهزين وسيقدمون كل شئ".

وأشار:" إنها مباراة رائعة وتاريخية لخوضها، كان لدي بعض الذكريات الجيدة وأخرى سيئة حيالها، دعونا نتأكد من أن هذه المباراة ستكون ذكرى جيدة".