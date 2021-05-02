رئيس الوزراء اليمني يشيد بانتصارات الجيش في جبهات الضالع

أشاد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، بالبطولات التي يسطرها قوات الجيش اليمني في جبهات الضالع، والانتصارات التي تم تحقيقها خلال الساعات الماضية في تحرير عدد من المواقع ودحر مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة الفاخر شمالي الضالع.

جاء ذلك خلال بحث رئيس الوزراء، في اتصال هاتفي، مع قائد محور الضالع قائد اللواء 30 مدرع العميد هادي العولقي، مستجدات الأوضاع في جبهات الضالع، والعمليات النوعية التي نفذتها القوات المشتركة والمقاومة خلال الساعات الماضية وتكللت بتطهير عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة الفاخر، وتكبيد مليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية فادحة.

وأكد عبدالملك أن الحكومة لن تتوانى في تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للقوات المشتركة والمقاومة لاستكمال تحرير ما تبقى من مناطق محافظة الضالع من ميليشيا الحوثي.