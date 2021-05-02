 الأمن الجزائري يفرق متظاهرين ويمنعهم من الوصول لقصر الرئاسة - بوابة الشروق
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الأمن الجزائري يفرق متظاهرين ويمنعهم من الوصول لقصر الرئاسة

د ب أ
نشر في: الأحد 2 مايو 2021 - 4:20 م | آخر تحديث: الأحد 2 مايو 2021 - 4:20 م

تظاهر المئات من الأعوان والمنتسبين للحماية المدنية بالجزائر اليوم الأحد وسط تواجد أمني مكثف.

 

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإقرار زيادة الأجور وتسوية وضعيتهم وإعادة النظر في القانون الأساسي، والاستفادة من المنح المجمدة وتحسين القدرة الشرائية.

 

واستخدمت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين ومنعهم من الاقتراب من قصر المرادية الرئاسي ، ليحولوا مسارهم باتجاه المديرية العامة للحماية المدنية بحيدرة.

 

وتأتي مظاهرات أعوان الحماية المدنية بعد سلسلة من الاحتجاجات السلمية التي شهدتها البلاد بمختلف القطاعات، أبرزها احتجاجات الأساتذة وإضرابهم.

 

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون طالب امس السبت، في رسالة قرأها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب بمناسبة عيد العمال، بمراعاة مصالح المواطنين خلال التظاهرات والاحتجاجات العمالية في مختلف القطاعات، مؤكدا حرص الدولة على التخفيف التدريجي من نسبة البطالة من خلال دعم اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

 


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